Mersin Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Nisan 2026 Perşembe günü, Mersin'de genel olarak hava kapalı. Gündüz hava sıcaklığı 24 - 25 derece civarında. Gece ise sıcaklık 18 - 19 derece arasında olacak. Nem oranı %50 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar, doğu-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Yağış olacağı öngörülmüyor.

17 Nisan Cuma günü, Mersin'de orta şiddetli yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 25 - 26 derece, gece ise 19 - 20 derece civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. 18 Nisan Cumartesi günü yağmur devam edecek. Sıcaklık gündüz 20 - 21 derece, gece ise 17 - 18 derece arasında olacak. 19 Nisan Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 19 - 20 derece, gece ise 16 - 17 derece civarında olacak.

Bu süreçte, özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız akıllıca olacaktır. Su geçirmez giysiler de tercih edilebilir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Açık alanlarda vakit geçirmemeye özen gösterin. Sıcaklık 20 - 25 derece civarında olacak. Hafif ve rahat kıyafetler giyebilirsiniz. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.