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Mersin Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu, 17 Haziran 2026 tarihinde 23 ile 29 derece arasında değişerek ılıman bir gün sunuyor. Nem oranı %69, rüzgar hızı ise saatte 6,69 kilometre olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek; 18 Haziran'da sıcaklık 22 ile 27 derece, 19 Haziran'da ise 22 ile 26 derece aralığında seyredecek. 20 Haziran'da hafif yağmur bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem var.

Mersin Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün Mersin'de hava durumu ılıman. 17 Haziran 2026 Çarşamba günü sıcaklık 23 ile 29 derece arasında değişecek. Hava açık. Nem oranı %69 civarında. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 6,69 kilometre. Bu durum, Mersin'de havanın konforlu olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer kalacak. 18 Haziran Perşembe günü hava açık olacak. Sıcaklık 22 ile 27 derece arasında değişecek. Nem oranı %68. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 4,08 kilometre. 19 Haziran Cuma günü de hava açık kalacak. Sıcaklık 22 ile 26 derece arasında olacak. Nem oranı yine %68. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 4,44 kilometre.

20 Haziran Cumartesi günü hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık 23 ile 27 derece arasında olacak. Nem oranı %66. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 4,44 kilometre. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için idealdir. Ancak 20 Haziran'da hafif yağmur bekleniyor. Yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir.

Nem oranının yüksek olduğu günlerde su tüketiminizi artırmalısınız. Bu sayede vücudunuzun susuz kalmasını önlersiniz. Rüzgarın hızının düşük olması, deniz kenarında sakin koşullar sağlayacaktır. Mersin'de önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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