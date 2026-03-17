Mersin Hava Durumu! 17 Mart Salı Mersin hava durumu nasıl?

17 Mart 2026 Salı günü Mersin'de hava koşulları değişken olacak. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 6 ile 13 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava genellikle bulutlu kalacak. Zaman zaman yağışlı koşullar görülebilir.

Hava durumu önümüzdeki günlerde de değişkenlik gösterecek. 18 Mart Çarşamba günü hava sıcaklıkları 5 ile 15 derece arasında olacak. Bulutlu hava koşulları hakim olacak. 19 Mart Perşembe günü hava sıcaklıkları 4 ile 6 derece arasında değişecek. Yağmurlu hava koşulları bekleniyor. 20 Mart Cuma günü ise hava sıcaklıkları 4 ile 11 derece arasında olacak. Hafif yağmurlar görülebilir.

Değişken hava koşulları nedeniyle yağışlı günler bekleniyor. 19 ve 20 Mart tarihlerinde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler giymek de önemlidir. Hava sıcaklıklarının düşebileceğini unutmamalısınız. Kat kat giyinmek ve soğuktan korunmak tavsiye edilir. Rüzgarın etkili olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Rüzgar geçirmez giysiler tercih edilebilir.

Mersin'de hava koşulları önümüzdeki günlerde değişecek. Planlarınızı yaparken hava durumuna dikkat etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak önemlidir.