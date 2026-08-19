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Mersin Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 19 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 31-32 derece civarında, akşam ise 30-31 derece arasında olacağı öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık 33 dereceyi bulacak. Rüzgar doğudan saatte 16 kilometre hızla esecek. Gelecek günlerde sıcaklıklar 34-36 dereceye yükselecek. Ayrıca nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle, dışarıda kalanların önlem alması ve bol su tüketmesi önerilmektedir.

Mersin Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Mersin'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31 - 32 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 30 - 31 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık gün boyunca 33 dereceye kadar çıkabiliyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %76 civarında kalacak. Mersin'de hava durumu sıcak ve güneşli seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 34 - 35 derece civarında olacak. 21 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 35 - 36 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 23 - 24 derece arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hava durumu sıcak ve nemli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlemler alması gerekir. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması önerilmektedir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek faydalıdır. Serin ortamlarda kalınması ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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