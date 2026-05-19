Mersin Hava Durumu! 19 Mayıs Salı Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Mayıs 2026 Salı günü, Mersin'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 23 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 17 - 18 derece arasında olacak. Rüzgarın hızı 3 - 4 km/s civarında. Nem oranı %60 - %65 arasında değişecek. Bu güzel havada, Mersin'in sahil şeridinde yürüyüş yapabilirsiniz. Açık hava etkinliklerine katılmak için de uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişecek. 20 Mayıs Çarşamba günü, hava açık olacak. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişecek. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 21 Mayıs Perşembe günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17 - 23 derece arasında seyredecek. 22 Mayıs Cuma günü ise hava çoğunlukla açık olacak. Sıcaklıklar 15 - 23 derece arasında olacak.

Bu dönemde, özellikle 20 Mayıs Çarşamba günü beklenen yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye alın. Su geçirmez kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutun. Ani hava değişimlerine karşı önlem alabilirsiniz.

Genel olarak, Mersin'de önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 15 - 23 derece arasında değişecek. Hava koşulları açık, parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olacak. Planlarınızı yaparken, hava durumunu göz önünde bulundurmakta fayda var.