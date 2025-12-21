Mersin Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve kapalı bir atmosferle başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %43 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:51, gün batımı saati ise 17:29 olarak hesaplanmıştır.

Mersin'de hava durumu genellikle bulutlu ve kapalı. Açık hava etkinlikleri planlayanların ani hava değişimlerine hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşeceği göz önünde bulundurulmalı. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 10 ile 16 derece arasında olması bekleniyor. Bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. 23 Aralık Salı günü hava sıcaklıkları 8 ile 15 derece arasında değişecek. Yine bulutlu bir hava etkili olacak. 24 Aralık Çarşamba günü sıcaklıklar 8 ile 17 derece arasında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almanız iyi olur. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini dikkate almak önemlidir. Kat kat giyinmek ve yanınıza bir mont almak faydalı olacaktır. Bu şekilde hava koşullarına uygun plan yapabilirsiniz.