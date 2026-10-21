HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de, 21 Ekim 2026'da hava durumu oldukça uygun. Güneşli ve açık bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde hafif bir yükseliş görülecek, akşam ise düşüş yaşanacak. Denizde serin rüzgârlar etkili olacak. Dışarı çıkarken hafif giysilere ihtiyaç duyulacak. Önümüzdeki günlerde de benzer havalar söz konusu olacak. Günlük aktiviteler için hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Mersin Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Mersin hava durumu, 21 Ekim Çarşamba 2026 tarihinde, ılıman bir gün sunacak. Hava genel olarak açık ve güneşli bir atmosferle başlayacak. Sıcaklıklar, 19 ile 22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde güneş etkisiyle sıcaklık hafif yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18 derece seviyesine düşecek. Mevsim geçişinde deniz kenarında serinletici rüzgârlar etkili olacak. Bu rüzgârlar, Mersin’in sıcağını ve nemini hafifletmeye yardımcı olacak.

Dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka almak iyi bir fikir. Öğleden sonra sıcaklıklar arttıkça, serin kıyafetler giymek konforu artıracaktır. Mersin’in güzel havası plaj keyfi için uygun. Güneşin etkisini unutmamak önemlidir. Uygun güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı için gereklidir. Şehirde hafif rüzgârlar ve denizden gelen serinlik güzel bir atmosfer oluşturacak.

Mersin havası sadece bu günü değil, önümüzdeki günleri de etkileyebilir. Hava durumu, şehrin mikro iklimine bağlı olarak benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü yer yer yağışlı bir gün olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları 17 - 21 derece arasında değişecek. Salı günü hafif bulutlu ve genel olarak 20 derece civarında bir hava bekleniyor. Çarşamba günü açık ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklık tekrar 19 - 22 derece arasında seyredecek. Hazırlığınızı yaparken kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Mevsim geçişlerinde hava durumu değişikliklerini takip etmek faydalıdır. Günlük planlarınızı sağlıklı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu gözlemlemek günlük aktivitelerinizi etkileyebilir. Mersin’in güzel havalarında keyif almak için güneş gözlüğü ve bol su bulundurmayı unutmayın.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran şartını açıklayıp kapıları kapattı! "O zamana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak"İran şartını açıklayıp kapıları kapattı! "O zamana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak"
Demir bloğun altında kalan 24 yaşındaki genç hayatını kaybettiDemir bloğun altında kalan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.