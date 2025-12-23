HABER

Mersin Hava Durumu! 23 Aralık Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 23 Aralık 2025 tarihinde hava durumu bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 16 derece civarında seyredecekken, gece sıcaklık 12 dereceye düşecek. Kuzeydoğudan esecek rüzgarın hızı saatte 23 kilometre olacak. Nem oranı %46 ile %55 arasında değişkenlik gösterecek. 24 ve 25 Aralık'ta hava sıcaklığı sırasıyla 17 ve 18 dereceye yükselecek. Açık alanlarda dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

Mersin Hava Durumu! 23 Aralık Salı Mersin hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

23 Aralık 2025 Salı günü Mersin'de hava durumu bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 16 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 12 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddetle esecek. Hızı saatte 23 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı gün boyunca %46 ile %55 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:52, gün batımı saati ise 17:30 olarak belirlendi.

24 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığı 17 derece civarında olacak. 25 Aralık Perşembe günü sıcaklık 18 dereceye yükselecek. Rüzgar kuzeydoğudan esmeye devam edecek. Nem oranının yine %46 ile %55 arasında kalması bekleniyor. Hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak tavsiye edilmektedir.

