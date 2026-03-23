Mersin Hava Durumu! 23 Mart Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 23 Mart Pazartesi günü hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Açık bir hava hakim olacak bu saatlerde. Gündüz sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Akşamda sıcaklık 14 derece civarına düşecek. Hava yine açık kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Hava açık bir şekilde kalmaya devam edecek.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğu yönünden saatte 17 kilometre hızla esecek. Öğleden sonra ise güneydoğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde rüzgar doğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde ise kuzeydoğu yönünden saatte 16 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah saatlerinde %62 olacak. Öğleden sonra %49, akşamda %58 ve gece saatlerinde %55 civarında seyredecek. Basınç sabah saatlerinde 1018 hPa, öğleden sonra 1017 hPa, akşam saatlerinde 1018 hPa ve gece saatlerinde 1014 hPa civarında olacak.

24 Mart Salı günü sabah saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava gözlemlenecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Hava parçalı bulutlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 derece civarına düşecek. Hava yine parçalı bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde doğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Öğleden sonra güneydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Akşamda doğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde kuzeydoğu yönünden saatte 17 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah saatlerinde %61, öğleden sonra %55 olacak. Akşam saatlerinde %60 ve gece saatlerinde %73 civarında ölçülecek.

25 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında olacak. Yine parçalı bulutlu bir hava gözlemlenecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 dereceye yükselecek. Hava parçalı bulutlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 derece olacak. Hava parçalı bulutlu devam edecek.

Rüzgar sabah saatlerinde doğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Öğleden sonra güneydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Akşamda doğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde kuzeydoğu yönünden saatte 17 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah saatlerinde %61, öğleden sonra %55 olacak. Akşam saatlerinde %60 ve gece saatlerinde %73 civarında kalacak.

26 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Hava yine parçalı bulutlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık yine 14 derece civarında kalacak.

Rüzgar sabah saatlerinde doğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Öğleden sonra güneydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Akşamda doğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde kuzeydoğu yönünden saatte 17 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah saatlerinde %61, öğleden sonra %55 olacak. Akşam saatlerinde %60 ve gece saatlerinde %73 civarında olacak.

Bu dönemde sıcaklıklar 14 ile 16 derece arasında değişecek. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Rüzgarın hızı ve yönü gün boyunca değişiklik gösterecek. Nem oranı sabah saatlerinde %61, öğleden sonra %55 olacak. Akşam saatlerinde %60 ve gece saatlerinde %73 civarında kalacak.

Hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde rahat ve hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgarın hızının ve yönünün değişken olabileceğini göz önünde bulundurun. Rüzgarlı günlerde şemsiye veya rüzgar geçirmeyen bir mont kullanmanızda fayda var. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde cildinizin kurumasını önlemek için nemlendirici kullanmalısınız. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir.