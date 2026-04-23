Mersin Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Nisan 2026 Perşembe, Mersin'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında olacak. Öğleden sonra, özellikle akşam saatlerinde yağışlı koşullar etkili olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarını daha da etkileyebilir. Nemden rahatsız olanların uygun kıyafetler tercih etmesi önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 24 Nisan Cuma günü, sıcaklık 18 - 21 derece arasında olacak. Yağışsız bir gün geçirilmesi bekleniyor. 25 Nisan Cumartesi günü, sıcaklık 20 - 23 derece arasında seyredecek. Hafif yağmurlu koşulların görülmesi olası. 26 Nisan Pazar günü ise sıcaklık 21 - 24 derece arasında olacak. Yağışsız bir gün tahmin ediliyor.

Bu süreçte, yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak akıllıca olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Sıcaklıklar 20 - 25 derece civarında olacak. Bu günlerde hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda vakit geçirmemeye özen göstermelisiniz.