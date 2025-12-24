Mersin Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava ılıman ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 16 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında bulunacak. Hissedilen sıcaklık ise 11 derece olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklığın 14 derece civarında kalması öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gece 10 derece civarında olacak.

Sabah saatlerinde rüzgar kuzeydoğudan 8 kilometre hızla esecek. Gündüz doğudan esen rüzgarın hızı 12 kilometreye çıkacak. Akşam saatlerinde doğu yönünden esen rüzgar 9 kilometre hızında olacak. Gece saatlerinde rüzgar kuzeyden 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %68, gündüz %55, akşam %67 olacak. Gece ise nem oranı %73 civarında kalacak.

Atmosfer basıncının sabah 1019 hPa, gündüz 1019 hPa, akşam 1018 hPa ve gece 1018 hPa olması tahmin ediliyor. Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 25 Aralık 2025 Perşembe günü sıcaklık 13 ile 18 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 26 Aralık 2025 Cuma günü sıcaklık 14 ile 17 derece arasında değişecek. Puslu güneşli bir hava bekleniyor.

27 Aralık 2025 Cumartesi günü sıcaklık 15 ile 16 derece arasında kalacak. Bir-iki kısa süreli sağanak yağışın olabileceği tahmin ediliyor. Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. 27 Aralık Cumartesi günü kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Gerektiğinde bir ceket almak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.