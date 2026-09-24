HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 24 Eylül Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 24 Eylül hava durumu, Akdeniz ikliminin etkileriyle 19-22 derece arasında değişkenlik gösteriyor. Güneşli bir gün geçiren şehir, öğle saatlerinde bulutlu bir havaya bürünüyor. Akşam saatlerinde serinleme ve hafif yağış ihtimali bulunmakta. Dışarıda vakit geçirmek için ideal koşullar sunan Mersin, serin akşamlara karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Sonbahar mevsiminde sıcaklık dalgalanmalarına dikkat etmekte fayda var.

Mersin Hava Durumu! 24 Eylül Perşembe Mersin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mersin'de 24 Eylül Perşembe 2026 tarihi için hava durumu, Akdeniz ikliminin etkilerini yansıtmakta. Hava, genel olarak 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Akşam saatlerine doğru biraz soğuyacağı tahmin ediliyor. Güneşli bir başlangıç yapan gün, öğle saatlerinde bulutlu hava koşullarına geçiyor. Gün içerisindeki sıcaklık hissi artmış durumda. Mersin'de dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün var. İnsanlar bu atmosferin tadını çıkarıyor.

Bugünkü hava durumu, dışarıda yürüyüş yapmak için harika bir fırsat sunuyor. Ancak, akşam saatlerinde bir miktar serinleme olabileceğini unutmamak gerekiyor. Eğer akşam bir etkinliğe katılmayı düşünüyorsanız, yanında bir ceket almak faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterecek. Cumartesi günü sıcaklıkların 21-24 derece arasında olması bekleniyor. Ayrıca, Cumartesi akşamı havanın serinlemesi ve hafif yağışlı geçmesi muhtemel. Havanın nem oranı artabileceği için, dışarıda vakit geçirecekler için dikkatli olmaları önemli. Önümüzdeki hafta Mersin'de sıcaklık 19 ile 23 derece arasında değişkenlik gösterebilir. Daha fazla bulutlu günler bizi bekliyor.

Mersin'de sonbahar mevsiminin başlangıcında, serin akşam saatlerine dikkat etmek gerekir. Sabah saatlerinde hafif giyinmek önemli. Gün ortasında ise daha hafif giyinmek, sıcaklık değişimlerine uyum sağlamaya yardımcı olur. Ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak da dışarıda geçirilen zamanın keyfini artıracaktır.

Mersin'de 24 Eylül ve sonraki günlerde hava durumu uygun. Ancak, dikkatli olmakta fayda var. Özellikle akşam ve sabah saatlerinde hava durumu değişebilir. Serin havalara karşı bir kat daha almaya yönlendirebilir. Her durumda, Mersin'in eşsiz atmosferinde geçireceğiniz günlerin tadını çıkarın.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeli’den Mansur Yavaş’ın istifası sonrası dikkat çeken mesajBahçeli’den Mansur Yavaş’ın istifası sonrası dikkat çeken mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldıCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.