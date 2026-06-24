Mersin Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

24 Haziran 2026 Çarşamba günü Mersin'de hava durumu gayet keyifli. Gündüz bol güneş ışığı olacak. Hava sıcaklığı 32 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 23 dereceye düşecek. Nem oranı %90 civarında kalacak. Rüzgar güney yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. UV endeksi 8/10 seviyesinde. Bu, güneşe çıkarken dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Mersin’deki hava durumu açık ve güneşli. Hissedilen sıcaklık 30 derece civarında olacak. Güneş ışınlarından korunmak için açık renkli giysiler giymeniz faydalı. Güneş kremi kullanarak cildinizi koruyabilirsiniz. Bol su içmek, vücudunuzun iyi nemlenmesine yardımcı olur.

İlerleyen günlerde hava durumu genelde güneşli ve sıcak kalacak. 25 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığının 31 derece olacağı tahmin ediliyor. 26 Haziran Cuma günü de sıcaklık aynı seviyede olacak. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin özelliklerine işaret ediyor.

Bu dönemde, güneşe çıkarken dikkatlice önlemler almak önemlidir. Açık hava etkinliklerinde güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmaya özen gösterin. Güneş gözlüğü ve şapka kullanmak, başınızı ve gözlerinizi korur. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçının. Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edin. Bu şekilde, Mersin'deki hava koşullarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.