Mersin Hava Durumu! 24 Mayıs Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Mersin'de hava durumu hafif yağmurlu. Gündüz hava sıcaklığı 22 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 15 ile 16 derece arasında olacak. Nem oranı %81 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı da 11,1 km/saat olacak.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava durumu ılıman. Pazartesi günü sıcaklık 22 ile 23 derece arasında tahmin ediliyor. Salı günü bu değer 24 ile 25 dereceye çıkacak. Çarşamba günü ise 27 ile 28 derece arasında olacak. Nem oranı %81 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 11,1 km/saat olarak devam edecek.

Bu dönemde hafif yağmurlu hava koşulları var. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak faydalı. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bol su içerek vücudu nemli tutmak önemlidir. Rüzgarın 11,1 km/saat olması hafif bir esinti sağlar. Bu durum açık hava etkinliklerini olumsuz etkilemeyecektir.

Mersin'de 24 Mayıs 2026 Pazar günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken bu hava durumuna uygun hazırlık yapmalısınız. Bol su içerek rahat bir gün geçirebilirsiniz.