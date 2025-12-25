Mersin Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Aralık 2025 Perşembe günü, Mersin'de hava genellikle bulutlu ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 18 derece. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde sıcaklığın 12 derece civarına gerilemesi bekleniyor. Hafif serin bir hava olacak. Rüzgar sabah saatlerinde 7 km/s hızında esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 9 km/s olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 5 km/s'ye düşecek. Gece saatlerinde rüzgar hızı yine 5 km/s civarında kalacak. Rüzgarın yönü sabah kuzeyden, gündüz doğudan, akşam kuzeybatıdan ve gece yine kuzeyden esecek. Nem oranı sabah %55, gündüz %45, akşam %63 ve gece %71 civarı ölçülecek. Basınç sabah 1021 hPa, gündüz 1019 hPa olacak. Akşam saatlerinde basınç 1017 hPa'ya düşecek. Gece ise basınç 1016 hPa olarak ölçülecek. Gün doğumu 07:52, gün batımı ise 17:30'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 26 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklığı yaklaşık 16 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 derece civarına düşecek. 27 Aralık Cumartesi günü hava gündüz 14 derece olacak. Akşam ise sıcaklık 12 dereceye gerileyecek. 28 Aralık Pazar günü gündüz hava sıcaklığı yaklaşık 11 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Bu tarihlerde hava genel olarak bulutlu ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır ve yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Özellikle bu saatlerde hafif bir üst giyim tercih edilmesi faydalı olacaktır. Rüzgarın yönü ve hızı gün boyunca değişkenlik gösterebilir. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler seçilmesi önerilir. Nem oranı günün farklı saatlerinde değişebilir. Bu durum hassas bünyelerde rahatsızlık verebilir. Nem oranına bağlı olarak cilt ve solunum yollarının korunması önemlidir. Hava basıncındaki değişiklikler baş ağrısına neden olabilir. Bu tür durumlardan etkileniyorsanız, yeterli su tüketimi ve dinlenme önemlidir.