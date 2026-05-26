Mersin Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Mersin hava durumu nasıl?

26 Mayıs 2026 Salı günü Mersin'de hava durumu serin olacak. Ara sıra yağışlı havalar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 22 derece civarında olacağı düşünülüyor. Gece sıcaklığı ise 19 derece dolaylarında seyredecek. Hava genellikle az bulutlu. Yağış ihtimali %46 oranında.

Rüzgar sabah saatlerinde hızıyla 12 km/saat esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde rüzgarın hızı 20 km/saat olacak. Nem oranı %73 civarında. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Mayıs Çarşamba günü sıcaklığın 25 derece olması bekleniyor. 28 Mayıs Perşembe günü ise sıcaklık 23 derece civarında olacak.

Her iki günde de hava genellikle açık olacak. Yağış ihtimali düşük seviyede olacak. Bugünkü hava durumu göz önünde bulundurulursa, hafif giysiler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. İnce bir ceket almak faydalı olabilir. Yağış ihtimali nedeniyle şemsiye ya da su geçirmez mont bulundurmak iyi bir fikir. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak olacak. Hafif giysilerle rahatça dışarı çıkabilirsiniz.