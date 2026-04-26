Mersin Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Nisan 2026 Pazar, Mersin'deki hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 ile 26 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 ile 17 derece arasında seyredecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgarın hızı 10 ile 15 km/saat civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı ise %55 ile %60 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Mersin'deki hava durumu değişkenlik gösterecek. Pazartesi, 27 Nisan 2026, hava sıcaklığı 20 ile 21 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli kalacak. Salı ve Çarşamba, 28 ve 29 Nisan 2026, hava sıcaklıkları 21 ile 22 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Perşembe, 30 Nisan 2026, hava sıcaklığı yine 20 ile 21 derece olacak. Hava yer yer sağanaklarla geçecek.

Bu değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle Salı ve Çarşamba için plan yaparken dikkatli olunmalı. Ani sağanaklara karşı şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Nemli havalarda cilt bakımınıza özen göstermek önemlidir. Hava koşullarına göre planlar yaparak günün tadını çıkarabilirsiniz.