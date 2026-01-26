HABER

Mersin Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 26 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak tahmin ediliyor. Sıcaklık 9 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %75 ve rüzgar hızı 11.6 km/saat olacak. 27 Ocak Salı günü kapalı hava ile sıcaklık 6 ile 15 dereceye düşecek. 28 Ocak Çarşamba ise hafif yağmur bekleniyor. Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, özellikle dışarıda bulunacaklar için önem taşır.

Devrim Karadağ

Mersin'de, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %75 civarında. Rüzgar hızı ise 11.6 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı saati 17:59 olarak bekleniyor.

Mersin'deki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Bulutlu hava, ani değişimlere neden olabilir. Bu nedenle, hazırlıklı olmakta fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurun.

27 Ocak Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %79, rüzgar hızı ise 14.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. 28 Ocak Çarşamba günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yine %79, rüzgar hızı ise 14.2 km/saat olarak bekleniyor.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da bulundurmanız önerilir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücudunuzu korumak önemlidir. Kat kat giyinmek, sağlığınız açısından önem taşır.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini takip etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almak, rahat etmenize yardımcı olacaktır.

