Mersin Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

26 Şubat 2026 Perşembe günü Mersin'de hava durumu ılıman ve değişken olacak. Gündüz sıcaklık 13 ile 15 derece arasında seyredecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı saatte 9 ile 11 kilometre arasında değişecek. Rüzgar batıdan esecek. Nem oranı ise %70 civarında olacak.

Akşam saatlerinde sıcaklık 6 ile 13 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık gündüz saatlerine göre biraz daha düşük olacak. Gece sıcaklık 8 ile 11 derece arasında olacak. Rüzgar yönü kuzeybatıdan kuzeydoğuya doğru değişecek. Rüzgarın hızı saatte 11 kilometre civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma günü, 27 Şubat, muhtemel sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 5 ile 13 derece arasında olacak. Cumartesi, 28 Şubat, puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 5 ile 13 derece arasında seyredecek. Pazar, 1 Mart, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 6 ile 14 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yanınıza bir şemsiye almak dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirebilir. Rüzgar hafif olacak. Ekstra rüzgar koruyucu önlemler almanıza gerek kalmayacaktır. Nem oranının yüksek olması cilt kuruluğuna yol açabilir. Nemlendirici kullanmanız faydalı olabilir.

Mersin'de 26 Şubat Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve değişken olacak. Dışarı çıkarken bir şemsiye almayı ve hava koşullarına uygun giyinmeyi unutmamanızda fayda var.