Mersin Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 0 ile 13 derece arasında olacak. Günün ilk yarısında güneşli bir hava bekleniyor. Ancak akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlar etkili olacak. 28 Aralık Pazar günü, hava daha stabil bir hale gelecek. Sıcaklıklar 1 ile 9 derece arasında değişecek. 29 Aralık Pazartesi günü yine güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 0 ile 9 derece arasında seyredecek.

Devrim Karadağ

Mersin'de 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu değişken olacak. Hava sıcaklıkları 0 ile 13 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Günün ilk yarısında güneşli bir hava hakim olacak. Ancak akşam saatlerinde yağışlı koşullar etkili olacak.

28 Aralık Pazar günü hava durumu daha stabil olacak. Hava sıcaklıkları 1 ile 9 derece arasında değişecek. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 29 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklıkları 0 ile 9 derece olacak. Güneşli bir hava hakim olacak. 30 Aralık Salı günü hava sıcaklıkları 3 ile 9 derece arasında değişecek. Yine güneşli bir hava beklentisi var.

Bugün, 27 Aralık Cumartesi günü hava koşullarına uygun hazırlıklı olmak önem taşıyor. Hava sıcaklıkları 0 ile 13 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Günün ilk yarısında hava güneşli olacak. Akşam saatlerinde yağışlı koşullar etkisi gösterecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil olacak. Güneşli bir hava beklentisi var.

