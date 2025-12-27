Mersin Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu değişken olacak. Hava sıcaklıkları 0 ile 13 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Günün ilk yarısında güneşli bir hava hakim olacak. Ancak akşam saatlerinde yağışlı koşullar etkili olacak.

28 Aralık Pazar günü hava durumu daha stabil olacak. Hava sıcaklıkları 1 ile 9 derece arasında değişecek. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 29 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklıkları 0 ile 9 derece olacak. Güneşli bir hava hakim olacak. 30 Aralık Salı günü hava sıcaklıkları 3 ile 9 derece arasında değişecek. Yine güneşli bir hava beklentisi var.

