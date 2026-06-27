Mersin Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'deki hava durumu, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 30-32 derece, gece ise 22-24 derece olacak. Nem oranı %60-70 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 3-5 km/saat arasında değişecek. Bu durumda Mersin'de hava "güzel ve ılıman" olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 28 Haziran Pazar günü hava bol güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 32-34 derece, gece ise 22-24 derece arasında değişecek. 29 Haziran Pazartesi günü de hava yine güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32-34 derece, gece 22-24 derece civarında olacak. 30 Haziran Salı günü hava yine güneşli geçecek. Sıcaklık gündüz 31-33 derece, gece 22-24 derece arasında olacak. Bu bilgiler genel bir hava durumu fikri veriyor.

Açık hava etkinlikleri planlamak için bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz. Öğle saatlerinde güneş ışınları daha güçlü olabilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak önemlidir. Şapka takmak da faydalı olacaktır. Vücudu nemli tutmak için bol su içmeye dikkat etmek gerekir. Rüzgarın hafif olması, deniz kenarında vakit geçirmek isteyenler için uygun koşulları sağlar. Mersin'de önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Bu fırsatı açık hava etkinlikleri için değerlendirebilirsiniz.