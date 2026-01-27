Mersin Hava Durumu! 27 Ocak Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 27 Ocak Salı günü hava durumu değişken olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 12 derece arasında kalacak. Özellikle öğle saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar 12:00 ile 15:00 arasında görülecek. Akşam saatlerinde ise kuvvetli gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Bu sağanaklar 18:00 ile 21:00 arasında olacaktır. Nem oranı %69 ile %79 arasında farklılık gösterecek. Rüzgar hızı 4.3 km/saat ile 14.2 km/saat arasında olacak. Gün doğumu 07:47, gün batımı saati ise 18:00 olarak tahmin ediliyor.

28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları 12 derece civarında olacaktır. Bu gün çok bulutlu bir hava durumu hakim olacak. 29 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 13 dereceye yükselecek. Çok bulutlu bir hava bekleniyor. 30 Ocak Cuma günü ise hava sıcaklıkları 11 derece civarında olacak. Yağmur geçişlerinin yaşanması muhtemel.

Yağışlı saatlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmalısınız. Yağışların yoğun olduğu akşam saatlerinde trafiğin aksamaları olabilir. Seyahat planlarınızı bu duruma göre yapmanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında değişiyor. Hafif bir mont veya ceket giymek serin havadan korunmanıza yardımcı olur. Bu önlemler gün boyunca konforlu ve güvenli bir deneyim sağlar.