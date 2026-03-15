HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Meta için "dev işten çıkarma" iddiası: Çalışanların yüzde 20'si etkilenebilir

Meta'nın tarihindeki en büyük işten çıkarmalardan birine hazırlanıyor olabileceği iddia edildi. Öne sürülen bilgilere göre, şirket iş gücünün yüzde 20'sini kesmeyi planlıyor.

Enes Çırtlık

Özellikle son yıllarda yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi projelere milyarlarca dolar harcayan Meta ile ilgili dikkat çeken bir iddia yankılanıyor. O iddiaya göre; Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi sosyal medya mecralarının şirketi, tarihindeki en büyük işten çıkarmalardan birine hazırlanıyor olabilir.

"META'DA YÜZDE 20'LİK İŞTEN ÇIKARMA" İDDİASI

Reuters'ta yer alan habere göre, Mark Zuckerberg yönetimindeki Meta, iş gücünün yaklaşık yüzde 20'sini kesmeyi planlıyor. Haberde, işten çıkarmaların tarihinin veya kesin sayısının henüz netleşmediği belirtiliyor.

Bununla birlikte Reuters, Meta'nın üst düzey yöneticilerinin diğer kıdemli liderlere nasıl küçüleceklerini planlamaya başlamalarını söylediğini öne sürdü. Şirketin son mali raporunda, 31 Aralık 2025 itibarıyla çalışan sayısı 78.865 olarak açıklanmıştı.

Bir Meta sözcüsü ise Reuters'a yaptığı açıklamada, bunun "teorik yaklaşımlara ilişkin spekülatif bir haber" olduğunu söyledi.

YAPAY ZEKA GİRİŞİMLERİNE YOĞUN HARCAMA

Engadget'te yer alan habere göre, Meta'nın büyük işten çıkarmalara yabancı değil. Bu yılın başlarında Meta, şirketin sanal gerçeklik ve metaverse çabalarından sorumlu Reality Labs bölümünde yaklaşık 1.000 çalışanı işten çıkarmıştı. Geçen yılın başlarında ise Meta, iş gücünün yaklaşık yüzde 5'i ile yollarını ayırmıştı.

Bu arada şirket, yapay zeka ajanları için tasarlanmış bir sosyal ağ olan Moltbook ve görev otomasyonu için yapay zeka ajanlarına odaklanan bir girişim olan Manus gibi yapay zeka girişimlerini satın almak için büyük yatırımlar yapmakta.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Meta işten çıkarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.