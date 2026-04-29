Mersin Hava Durumu! 29 Nisan Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü, Mersin'de hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 22 derece civarında. Gece ise sıcaklık 13 ile 14 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 9 km/saat olacak. Nem oranı %66 civarında ölçülüyor. Bu koşullar, Mersin'de ılıman bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 30 Nisan Perşembe günü, Mersin'de kısa süreli sağanak bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22 derece olacak. Gece ise sıcaklık 13 ile 14 derece arasında kalacak. 1 Mayıs Cuma günü, hava daha bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 22 derece, gece 14 ile 15 derece arasında olacak. 2 Mayıs Cumartesi günü, yer yer sağanaklar görülebilir. Gündüz hava sıcaklığı 20 derece, gece ise 14 ile 15 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak gereklidir. Islanmaktan korunmak için bu önlemler yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir. Hafif eşyaları sabitlemek yararlı olacaktır. Böylece, Mersin'deki hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz.