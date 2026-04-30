Mersin Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 30 Nisan itibarıyla hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman geçecek. Gündüz sıcaklıkları 21-22 derece, akşam ise 16-17 derece civarında olacak. Rüzgar hızları gün içinde 6 ile 13 km/saat arası değişecek. 1 Mayıs'ta hafif yağışlar ve 20-21 derece sıcaklık bekleniyor. İlerleyen günlerde de yer yer sağanaklar gözlemlenecek. Nem oranı gün boyunca %63 ile %77 arasında kalacak, konforlu bir giyim öneriliyor.

Simay Özmen

Bugün, 30 Nisan 2026 Perşembe, Mersin'de hava durumu genellikle güneşli olarak bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 21 - 22 derece olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 16 - 17 derece arasında kalacak. Rüzgar sabah 11 km/saat, öğle 13 km/saat, akşam 11 km/saat ve gece 6 km/saat hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %63 ile %77 arasında değişim gösterecek. Bu nedenle Mersin'de hava durumu oldukça ılıman ve keyifli olacak.

1 Mayıs Cuma günü, hava durumu biraz değişecek. Gündüz hava sıcaklığı 20 - 21 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Rüzgar sabah 13 km/saat, öğle 13 km/saat, akşam 11 km/saat ve gece 6 km/saat hızında olacak. Nem oranı ise yine %63 ile %77 arasında değişecek.

2 Mayıs Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 19 - 20 derece arasında kalacak. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 - 15 dereceye düşecek. Rüzgar sabah 11 km/saat, öğle 13 km/saat, akşam 11 km/saat ve gece 6 km/saat olacak. Nem oranı gün boyunca %63 ile %77 arasında kalacak.

3 Mayıs Pazar günü de, hava sıcaklıkları 19 - 20 derece civarında olacak. Yine yer yer sağanaklar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 10 - 11 dereceye gerileyecek. Rüzgar sabah 11 km/saat, öğle 13 km/saat, akşam 11 km/saat ve gece 6 km/saat olacaktır. Nem oranı bu gün de %63 ile %77 arasında değişecek.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudu korumak için kat kat giyinmek iyi bir tercih olacaktır. Rüzgarlı günlerde hafif ve rahat kıyafetler giymek önerilir. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun aksesuarlar kullanmak önemli olabilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde pamuklu ve nefes alabilen kumaşlardan yapılmış giysilerle terlemeyi azaltabilirsiniz.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve değişken olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

