Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD-İran mutabakatı ile diken üstündeki bölgemiz rahat bir nefes aldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 10 dakika sürdü.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin katkılarıyla imzalanan ABD-İran mutabakatından duyulan memnuniyeti dile getirerek, "ABD-İran mutabakatı ile diken üstündeki bölgemiz rahat bir nefes aldı" ifedesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BARIŞIN SESİNİ YÜKSELTENLERDEN OLDUK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ortadoğu'da savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Bölgede yaşanan korkunç yıkımı untumayacağız.

"İsrail'in tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta çok önemli bir adım atıldı. Diken üstündeki bölgemiz rahat bir nefes aldı. Mutabakatın, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine kadar giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz"

"Coğrafyamızla birlikte dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde tek vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı"

Tabi ki okul sıralarında katledilen çocukları, uluslararası hukukun ayaklar altına alınmasını unutmayacağız.

Katliam şebekesi barıştan rahatsız. Elinden geleni yapmaya devam edecekler.

"MUTABAKATTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Bu anlaşmada emeği geçen başta Amerikan ve İran liderliğine gönülden teşekkür ediyorum. Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı teşekkürlerimi iletiyorum. Çatışmanın tarafıu olmadıkları halde füze ve dronlu saldırıların hedefi olduğu kardeş ülkelere de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bizim de katkılarımızla varılan ABD-İran mutabakatından bölgemiz ve insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Artık savaş defteri kapandı.

İran krizinin ilk gününden itibaren hükümet politikalarımıza destek yerine köstek olanları bugün Allah'a ve milletimizin tertemiz vicdanına havale ediyoruz.

Biz sizin hiç kimseye faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Siz gidin koltuk peşinde koşun, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin arkasından kuyu kazmaya devam edin.

"NATO İTTİFAKINDA BAŞAT ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

NATO ittifakı çerçevesinde gerektiğinde elini taşın altına sokan ülke olduk.Dünyanın münferit yerlerinde NATO barış gücüne destek veren ülkeler arasında en başta yer alıyoruz. İttifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz. Dünya barışı ve istikrarına katkı sağlayan NATO'nun bu misyonunu sürdürmesinde fayda görüyoruz. Bunun yolununun NATO müttefiklik ruhunun muhafaza edilmesinde görüyoruz.

Berlin Duvarının yıkılışından beri ittifakın geleceğiyle ilgili yazılan kötü senaryoların hiçbirisi gerçekleşmemiştir. Türkiye olarak biz de kapsamlı askeri yeteneklerimişz, dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, tarihi önemimizle ittifakta başat rol oynamaya devam edeceğiz.

Bölgemizde cereyan eden gelişmelerin Ankara'daki NATO Zirvesi'ne ilgiyi artırmıştır. Ev sahipliğimizde düzenlenen 2015'teki G-20 Antalya Zirvesi hala önemini koruyor.

Hem NATO Zirvesi hem resmi ziyaretlerde kullanılacak Ankara Havalimanı bağlantı yollarını açtık. Ankara'ya yeni bir eser daha kazandırdık. Sadece NATO Zirvesi değil ülkemizde düzenlenecek diğer etkinliklerin başarılı geçmesi için de çalışmalarımız sürüyor.

Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'mızı milletimizle paylaştık. Milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

Bize olan güveninizi boşa çıkarmıyor, sizin için, ülkemiz için canla başla çalışıyruz. Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasıyla günlerini geçirirken biz ülkemizi küresel güç yapmak için çalışıyoruz. Sizlerin duası olduğu sürece el birliğiyle Türkiye'yi kalkındırmayı sürdüreceğimize inanıyorum. Her platformda ülkemizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz