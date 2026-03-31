Mersin Hava Durumu! 31 Mart Salı Mersin hava durumu nasıl?

Hava durumu 31 Mart 2026 Salı günü Mersin'de ılıman ve keyifli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 17 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. Gün boyunca hafif bir serinlik hissedilebilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Mersin'de güneşli bir gün bekleniyor. Ancak, gün ilerledikçe hafif bulutlanma görülebilir. Rüzgar hızı 9 km/s olacak. Bu, hava koşullarının sakin olacağı anlamına geliyor.

İlerleyen günlerde ılıman hava devam edecek. 1 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 20 dereceye ulaşması bekleniyor. 2 Nisan Perşembe günü sıcaklık 18 derece civarında kalacak. Hafif yağışlı koşullar görülebilir. Bu nedenle, 2 Nisan'da dışarı çıkarken şemsiye almak iyi bir fikir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle keyifli geçecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınıza bir ceket almak iyi olur. Ayrıca, 2 Nisan'daki hafif yağış için şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmalısınız.

Mersin'de 31 Mart ve sonraki günlerde hava koşulları ılıman olacak. Ani hava değişimlerine karşı önlem almak dışarıda zaman geçirmenizi daha konforlu hale getirecektir.