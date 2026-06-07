Mersin’i yaz çiçekleri süslüyor

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Peyzaj Master Planı doğrultusunda kent genelindeki yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Yaz mevsimine uygun bitki ve çiçek türlerinin tercih edildiği uygulamalarla vatandaşların daha sağlıklı, yeşil ve estetik bir çevrede yaşamaları hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, refüjler, kavşaklar, parklar ve sahil bandı başta olmak üzere kentin birçok noktasında mevsimlik çiçek dikimi ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Ana cadde ve refüjlerde sulama altyapı sistemlerinin büyük ölçüde tamamlandığı belirtilirken, yeni açılan yollarda da otomatik sulama sistemlerinin devreye alındığı kaydedildi.

Sulama altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarına ağırlık veren ekipler, özellikle kaldırımlarda gölgelik alanların artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. İklim değişikliği ve kentsel ısı adalarının etkilerini azaltmayı amaçlayan belediye, vatandaşların daha konforlu bir şekilde yürüyebilmesi için ağaçlandırma faaliyetlerini öncelikli olarak sürdürüyor.

Mevsime uygun bakım, gübreleme, ilaçlama ve budama çalışmalarının rutin olarak devam ettiğini kaydeden Ateş, yaz hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Kent genelinde balık ağzı gibi çiçekli bitkilerin dikiminin yapıldığını belirten Ateş, "Begonvillerimiz açtı. Jakaranda ağaçları mor çiçekleriyle kent estetiğine katkı sunuyor. Çalışmalarımızı bitkilerin renklerine ve çiçeklenme dönemlerine göre planlıyoruz. Uygulamalarımızda fonksiyonelliğin yanı sıra estetik özellikleri de göz önünde bulunduruyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır