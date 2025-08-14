Mersin ve Hatay'da orman yangını! Müdahaleler sürüyor... Yüzlerce insan tahliye edildi

Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınları ciğerlerimizi yaktı. Son olarak Hatay ve Mersin'de çıkan yangınlara müdahaleler sürüyor.

HATAY'DA ORMAN YANGINI

Hatay'daki yangın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde saat 19.05’de ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Valiliği koordinesinde yangına; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla birlikte 173 araç ve yaklaşık 470 personelle müdahale çalışmaları sürüyor. Ormanlık alanda çıkan yangına yakın olan Yukarıbucak ve Bademli Mahallelerinde bulunan 540 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, Geçici Konaklama Merkezlerine yerleştirildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangın bölgesine gelerek ekiplerden alevlerin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

"540 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE EDİYORUZ"

Vali Masatlı, şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını belirterek, "Bugün saat 19.10 civarında 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarla Yukarıbucak ve Bademli bölgesinde yangın ihbarı verildi. Bunun üzerine başta Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ve kamu kurumlarımıza bağlı ekipler bölgeye intikal ettiler. Şu an itibarıyla bölgemizde 173 araç ve 470 personelle yangına müdahale ediliyor. Yukarıbucak ve Bademli Mahallemizde tedbir amaçlı 540 vatandaşımızı tahliye ediyoruz. Talep halinde boş konteynerlerimize vatandaşlarımızı yerleştireceğiz. Bizim açımızdan şu an için rüzgarla ilgili önemli bir risk söz konusu değil. Arkadaşlarımız yangınla ilgili genel manada gerekli öngörülerle tedbirlerini alıyorlar. Araç ve personel planlaması yapılıyor. İnşallah çok önemli ve olumsuz bir sonuçla karşılaşmayacağız. Şu an itibarıyla can ve mal kaybımız söz konusu değil" dedi.

Gün ağırmasıyla birlikte yangına havadan müdahale tekrar başladı. Ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN'DE ORMAN YANGINI! 90 EV BOŞALTILDI

Öte yandan Mersin'de de dün saat 12.45 sıralarında Silifke ilçesine bağlı Çaltı (Çamlıca), Baslandız,ve Kırtıl Mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf etti. Yöre sakinlerinin de traktörleriyle destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinin Gökgediği, Bağalanı ve Ağıldere mevkiindeki 90 hane tedbir amaçlı boşaltıldı.

ALEVLER ÇİMENTO FABRİKASINA YAKLAŞTI

Hava kararana kadar 10 helikopter ile 46'sı arazöz 122 aracın destek verdiği yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Ağırlıklı olarak arazözlerle sahada mücadele eden ekiplerin yoğun mücadelesine rağmen alevler Akdere Mahallesi sınırlarına kadar geldi. Yer yer rüzgarın etkisi ile yangın ilerilere giderken Akdere Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasına yaklaştı.

Burada da müdahaleler günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı. Her iki yangına da ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

(İHA/DHA)