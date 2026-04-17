Mersin’de 2 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi

Mersin’de jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsı yakalayıp cezaevine gönderdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede Erdemli ilçesinde ‘kasten öldürme’ suçundan hakkında 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yapılan takip sonucu yakalandı. Silifke ilçesinde gerçekleştirilen diğer operasyonda ise ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ve ‘çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına izin verme’ suçlarından hakkında 37 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs operasyonla gözaltına alındı.
Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan 2 hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

