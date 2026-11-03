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Mersin’de çiftlik evine silah operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Mersin’in Toroslar ilçesinde bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği, çok sayıda mühimmat ile 10 litre kaçak içki ele geçirildi.

Mersin’de çiftlik evine silah operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi’nde bir şahsın satmak amacıyla ruhsatsız silah bulundurduğu yönünde alınan ihbar üzerine çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında K.B. isimli şahsın çiftlik evinde arama gerçekleştirildi. Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 184 adet 9 milimetre ve 19 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca 2 otomatik av tüfeği, bu tüfeklere ait 2 şarjör, 156 av tüfeği kartuşu ile 10 litre kaçak içki bulundu.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli K.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Mersin
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