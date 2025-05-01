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Mersin’de karayoluna çıkan atlar trafiği karıştırdı

Mersin’de D-400 Karayoluna çıkan bir grup at yolu adeta birbirine kattı. Atlardan birini yakalayan vatandaşlar atı bağlayarak su verdi.

Mersin’de karayoluna çıkan atlar trafiği karıştırdı

Merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi’nde, Adana-Mersin istikametine giden ve nereden geldiği öğrenilemeyen bir grup at, D-400 Karayolunda adeta dört nala koşarak trafiği karıştırdı. Işıklarda bekleyen sürücüler atları görünce şaşkına dönerken, atlar araçların arasında karayolunda koşmaya devam etti. Bu sırada atlardan birini yakalayan vatandaşlar atı bağlayarak su verdi.

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ATLARIN NEREDEN GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Eyüp Can adlı şahıs, bir grup atın yolun ortasında deliler gibi koştuğunu, arabaların arasında gittiğini, araçlara zarar vereceklerini söyledi. Mersin istikametine giden atların nereden geldiği merak konusu oldu.

Mersin’de karayoluna çıkan atlar trafiği karıştırdıBu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin trafik At
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