HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin’de kayıp şahıstan 3 gündür haber yok

Mersin’in Tarsus ilçesinde ikamet eden 41 yaşındaki İlyas Gök’ten 3 gündür haber alınamadığı bildirildi.Tarsus ilçesine bağlı Olukkoyağı Mahallesi’nde ikamet eden 41 yaşındaki İlyas Gök, evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Mersin’de kayıp şahıstan 3 gündür haber yok

Mersin’in Tarsus ilçesinde ikamet eden 41 yaşındaki İlyas Gök’ten 3 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Tarsus ilçesine bağlı Olukkoyağı Mahallesi’nde ikamet eden 41 yaşındaki İlyas Gök, evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. İlyas Gök’ün yakınlarının haber vermesi üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Demans ve Alzheimer hastası olduğu belirtilen adamın bulunması için arama kurtarma ekipleri, güvenlik güçleri ve mahalle halkı bölgedeki dağlık ve ormanlık arazilerde arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rahatsızlığı sebebiyle yön duygusunu yitirmiş olabileceği ve kendini ifade etmekte zorlanabileceği belirtilen İlyas Gök’ü görenlerin ya da eşkaline uygun kişiyle karşılaşanların zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne veya en yakın güvenlik birimine bildirmeleri istenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmaris'te tur teknesi battı! Ekipler sevk edildiMarmaris'te tur teknesi battı! Ekipler sevk edildi
Hatay'da sel! TIR'lar heyelanda zarar gördüHatay'da sel! TIR'lar heyelanda zarar gördü

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.