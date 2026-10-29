HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin’de şiddetli yağış etkisini sürdürüyor

Mersin’de 2 gündür aralıklarla yağan yağmur geceden itibaren şiddetini arttırarak sabaha kadar sürdü. Şiddetli yağışın etkili olduğu Erdemli ilçesinde de su birikintileri oluştu, derelerin debileri yükselmeye başladı.

Mersin’de şiddetli yağış etkisini sürdürüyor

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından gece saatlerinden itibaren Mersin’de bir çok bölgede yağış sabaha kadar sürdü. Son 2 gündür devam eden yağışların şiddetini arttırarak sürdürmesi nedeniyle AFAD, valilik ve belediyelerden peş peşe uyarılar geldi. Mersin ve çevresinde bugün gün boyu yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağışların devam edeceği belirtilirken özellikle sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması önerildi.
Geceden itibaren yağışın şiddetli olarak devam ettiği ilçelerden Erdemli ‘de yağmur suyuna gider boruları neredeyse yetişemedi. Şiddetli yağış nedeniyle rögar kapaklarından sular fışkırırken, bazı sokaklar ise suyla doldu. Yaylalardan akan yağmur sularının buluştuğu derelerde debiler de yükselmeye başladı.

Mersin’de şiddetli yağış etkisini sürdürüyor 1

Mersin’de şiddetli yağış etkisini sürdürüyor 2

Mersin’de şiddetli yağış etkisini sürdürüyor 3

Mersin’de şiddetli yağış etkisini sürdürüyor 4

Mersin’de şiddetli yağış etkisini sürdürüyor 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayrak taşıyan öğrenci yere yığıldı! İlk müdahale milletvekilinden geldiBayrak taşıyan öğrenci yere yığıldı! İlk müdahale milletvekilinden geldi
Şırnak’ta otobüs ile tırın çarpıştığı kazada şoför hayatını kaybettiŞırnak’ta otobüs ile tırın çarpıştığı kazada şoför hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Fragman paylaşılıp silindi! Seyirci o detayı kaçırmadı

Fragman paylaşılıp silindi! Seyirci o detayı kaçırmadı

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.