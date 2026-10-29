Mersin’de şiddetli yağış etkisini sürdürüyor

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından gece saatlerinden itibaren Mersin’de bir çok bölgede yağış sabaha kadar sürdü. Son 2 gündür devam eden yağışların şiddetini arttırarak sürdürmesi nedeniyle AFAD, valilik ve belediyelerden peş peşe uyarılar geldi. Mersin ve çevresinde bugün gün boyu yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağışların devam edeceği belirtilirken özellikle sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması önerildi.

Geceden itibaren yağışın şiddetli olarak devam ettiği ilçelerden Erdemli ‘de yağmur suyuna gider boruları neredeyse yetişemedi. Şiddetli yağış nedeniyle rögar kapaklarından sular fışkırırken, bazı sokaklar ise suyla doldu. Yaylalardan akan yağmur sularının buluştuğu derelerde debiler de yükselmeye başladı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır