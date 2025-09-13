HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin’deki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen otobüs ile tırın karıştığı kazada ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

Mersin’deki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi

Kaza, öğle saatlerinde Mut ilçesi ile Karaman yolu Sertavul geçidi Burunköy mevkiinde bulunan ’ölüm virajı’ olarak adlandırılan yerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mut ilçesi istikametinden gelen Cengiz S. idaresindeki kavun yüklü 33 EFV 47 plakalı tırın freni patlayarak bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçti.

Bu sırada karşı şeritten gelen Şahin K. yönetimindeki 21 KA 021 plakalı Diyarbakır firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsüne çarpan tır hurdaya döndü. Otobüs ise devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada olay yerinde 2, hastanede ise 1 kişi hayatını kaybetti. Sürücülerle birlikte 7 yaralı ise ambulanslarla kaldırıldıkları ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada otobüsün altında kalarak hayatını kaybedenlerin cenazesi ise aracın çekici yardımı ile kaldırılmasıyla çıkarılabildi. Savcının incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna gönderildi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Mersin’deki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi 1

Öte yandan, kazada ölenlerin de kimlikler belirlendi. Kazada yaralanıp ilçe devlet hastanesine kaldırılan ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybeden kişinin 33 yaşındaki Emine Ergin olduğu öğrenildi. Olay yerinde ölenlerin ise Muhammet Ateş ve Kerim Köğce olduğu belirtildi.

Kaza yerinden araçlar çekilirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıllar sonra çiçek açtı! Koruma altına alındıYıllar sonra çiçek açtı! Koruma altına alındı
Ankara'da ilginç görüntü! Ayı masaya oturup servis bekledi...Ankara'da ilginç görüntü! Ayı masaya oturup servis bekledi...

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump'tan Rusya kararı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump'tan Rusya kararı

İmamoğlu'nun duruşma fotoğraflarını çekip paylaşanlara soruşturma!

İmamoğlu'nun duruşma fotoğraflarını çekip paylaşanlara soruşturma!

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı!

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı!

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Kapalıçarşı'da özel harekat polisleri böyle bekledi!

Kapalıçarşı'da özel harekat polisleri böyle bekledi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.