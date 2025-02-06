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  4. Merve Özbey'in eşi de tutuklanmıştı... Her şey böyle başlamış! Milyonlarca dolarlık vurgunda 'borsacı' detayı

Merve Özbey'in eşi de tutuklanmıştı... Her şey böyle başlamış! Milyonlarca dolarlık vurgunda 'borsacı' detayı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
06.02.2025 17:39
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İstanbul'da, silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasında aracılık ettikleri gerekçesiyle şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ve 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt tutuklanmıştı. Toplamda 27 kişinin tutuklandığı olayın başlangıcının ise milyonlarca dolarlık borsa vurgunu olduğu ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Merve Özbey'in eşi de tutuklanmıştı... Her şey böyle başlamış! Milyonlarca dolarlık vurgunda 'borsacı' detayı

'Sarallar' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaya yönelik yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma iddialara göre borsada yaptığı manipülatif işlemlerden dolayı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından işlem yasağı getirilen Abdullah Taşkın ve Reyhan Göksun Taşkın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet başvurusuyla başladı.

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Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre borsa manipülatörü Abdullah Taşkın uzun süredir Sarallar grubu tarafından tehdit edilmiş. Taşkın'a Sarallar Grubu'ndan ilk tehdit mesajı bir döviz alışverişi sırasında kapı komşusu yine borsacı Hüsnü Kerem S. aracılığıyla geldi.

1 MİLYON DOLAR SATIN ALMAK İÇİN EL SIKIŞTILAR

Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Göksün Taşkın, iddiaya göre Hüsnü Kerem S.'nin bağlantısıyla Turan Yıldırım ile bağlantıya geçti ve bir döviz bürosundan 1 milyon dolar satın almak için el sıkıştı.

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Para transferi gerçekleştirmelerine rağmen döviz kendi hesaplarına geçmedi. Parayı istediklerinde ise Yıldırım kendilerine "Parayı Alaattin S.'ye verdik. Borsada senin yüzünden zarar etmiş insanlar var. Para bu yüzden onda kalacak" dedi.

"AKILLI OLACAKSIN, İSTANBUL'U TERK EDECEKSİN"

Bu olaydan iki ay sonra iddiaya göre Abdullah Taşkın, Yeniköy'de bulunan Fikret A.'ya ait restorana davet edildi. Özel bir odaya çekilen Taşkın, aralarında Ali U.'nun da bulunduğu 12 kişi tarafından feci şekilde darbedildi. Ali U., "Gece kulüplerine girip çıkıyorsun. Sıkıntı çıkarıyorsun. Akıllı olacaksın İstanbul'u terk edeceksin" diyerek tehditler savurdu.

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TEHDİTLERE BOYUN EĞDİLER

Ölüm korkusu yaşayan Abdullah Taşkın, iddiaya göre gelen tüm tehditlere boyun eğmeye başladı. Beylikdüzü'nde bir ofise çağrılan Abdullah Taşkın, Yılmaz T. isimli şahsa lüks otomobilini, Akay A.'ya ise Silivri fenerde bulunan 10 dönümlük arsayı ve Çorlu'da bulunan 181 dönümlük tarlayı devretti. Bu olaydan birkaç gün sonra ise Reyhan Göksün Taşkın babasından kalma milyonlarca liralık özel otomobilini de bu kişilere devretmek zorunda kaldı.

ETİLER'DEKİ İKİ DAİREYİ ÜZERİNE GEÇİRTTİ

Tehditlerin bununla da kalmadığı öne sürüldü. Birkaç hafta sonra Abdullah Taşkın'ı arayan Talat S., "Sizi alacaklılarınızdan koruyoruz" diyerek Etiler'de bulunan iki daireyi üzerine geçirtti. Daha sonra çete Taşkın ve ailesinden 42 milyon lira istedi.

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ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Baskılara ve ölüm tehditlerine dayanamayan Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Göksün Taşkın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek Alaattin S. Burhannettin S., Serkan S., Talat S, Rüstem S, Özgür S, Sebahattin A., Recep K., Turan Y., Ali Uğur U., Hüsnü Keren Ş., Yusuf Ş., Yılmaz T., İskender A. hakkında şikayetçi oldu.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Sarallar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli, Trabzon, Manisa, Muğla, Kars illerinde eş zamanlı operasyon kapsamında 31 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Y. ile ünlü bir et restoranının sahibi Fikret A.'nın da aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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EMNİYET MÜDÜRÜNÜN RESMİ ARACIYLA SINIR KAPISINA GÖTÜRÜLDÜ

Çetenin kilit isimlerinden Turan Yıldırım'ın ise Edirne İpsala Sınır Kapısı'ndan kaçırılması için kapsamlı bir organizasyon kurulduğu ortaya çıktı. Yıldırım'ın, o dönem Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde KOM, Göçmen Kaçakçılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un resmi aracıyla sınır kapısına götürüldüğü belirlendi.

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8 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Okan Özmen, Kenan Koçak, Ener Aktaş, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, Komiser Vedat Genççağı, polis memurları Aykut Yeşilyurt ve Okan Bay ile gümrük muhafaza memuru Bahattin Altuntop tutuklandı. Ayrıca, Yıldırım'ın Yunanistan sınır kapısından geçişine yardımcı olan İshak Aydınoğlu'nun da yurt dışına kaçtığı belirlendi ve hakkında arama çalışmaları başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul soruşturma
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