HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Merzifon’un içme suyu hattının yenileneceği projede imzalar atıldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde içme suyu şebekesi, isale hatları ve su depoları tamamen yenileniyor.

Merzifon’un içme suyu hattının yenileneceği projede imzalar atıldı
Çiğdem Sevinç

Amasya’nın Merzifon ilçesinde içme suyu şebekesi, isale hatları ve su depoları tamamen yenileniyor. Merzifon Belediyesi’nin hayata geçireceği 25 Milyon Euro bütçeli projenin sözleşmesi törenle imzalandı.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "Merzifon tarihinin en ihtiyaçlı ve en büyük yatırımlı projesinin bu anlamlı gününün mutluluğunu birlikte paylaştık. Bundan sonraki süreçte karşılaşacağımız güçleri de birlikte göğüsleyerek, projemizin yapım aşamasını da olabilecek en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

Merzifon’un içme suyu hattının yenileneceği projede imzalar atıldı 1

Dünya Bankası’ndan sağlanan kredinin 2049 yılına kadar ödeneceğini anlatıp kullanım ömrünü tamamlamış su hattı nedeniyle yılda ortalama bin arızaya müdahale edildiğine değinen Başkan Kargı, projenin tamamlanmasıyla elektrik ve bakım maliyetlerinden de büyük ölçüde tasarruf sağlanacağını söyledi.

Göreve geldikleri ilk dönemden bu yana projenin zorlu hazırlık sürecini tamamlamak için meşakkatli bir mesai harcandığının altını çizen Kargı, "Yapım aşamasına kadar geldiğimiz ‘Merzifon içme suyu şebekesi, isale hatları ve içme suyu depolarının yenilenmesi projesinin yüklenici firma ile sözleşmesini imzalayarak büyük gurur yaşıyoruz" diye konuştu.

Yoğun katılımın olduğu imza töreninde Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaarslan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, protokol üyeleri de yer aldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 milyonluk kaçakçılık operasyonu2 milyonluk kaçakçılık operasyonu
5 kanser ilacı geri ödeme listesine alındı...5 kanser ilacı geri ödeme listesine alındı...

Anahtar Kelimeler:
Merzifon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti’den kritik TSK adımı! General ve amirallerle ilgili düzenleme geliyor

AK Parti’den kritik TSK adımı! General ve amirallerle ilgili düzenleme geliyor

Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu gözaltına alındı

Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu gözaltına alındı

İki dev şirket satışta! 68 yıllık İstikbal mobilya ihaleye çıkıyor

İki dev şirket satışta! 68 yıllık İstikbal mobilya ihaleye çıkıyor

Galatasaray'dan dev hamle! Gece yarısı 'KAP' açıklaması geldi

Galatasaray'dan dev hamle! Gece yarısı 'KAP' açıklaması geldi

Türkiye mücadeleye devam ediyor! Yangın başka bir ilçeye sıçradı: Binlerce tahliye var! 'Keşke yağmur yağsa'

Türkiye mücadeleye devam ediyor! Yangın başka bir ilçeye sıçradı: Binlerce tahliye var! 'Keşke yağmur yağsa'

Leman dergisinde yer alan skandal karikatür sonrası 4 gözaltı

Leman dergisinde yer alan skandal karikatür sonrası 4 gözaltı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.