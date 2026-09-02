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Mesai arkadaşı tarafından tabancayla vurulan işçi hayat mücadelesini kaybetti: 1 tutuklama

Kırıkkale'de tartıştığı mesai arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 48 yaşındaki vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mesai arkadaşı tarafından tabancayla vurulan işçi hayat mücadelesini kaybetti: 1 tutuklama

Olay, dün Hacılar beldesinde faaliyet gösteren Aygaz firmasına ait tüp deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. (26) ile Teyfik Türe (48) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. A.E., yanında bulunan tabancayla Türe'ye ateş etti.

İŞ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Diz ve kasık bölgesinden yaralanan Türe, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Mesai arkadaşı tarafından tabancayla vurulan işçi hayat mücadelesini kaybetti: 1 tutuklama 1

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Türe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.E.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02 Eylül 2026
02 Eylül 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı Kırıkkale
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