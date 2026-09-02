Mesai arkadaşı tarafından tabancayla vurulan işçi hayat mücadelesini kaybetti: 1 tutuklama

Olay, dün Hacılar beldesinde faaliyet gösteren Aygaz firmasına ait tüp deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. (26) ile Teyfik Türe (48) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. A.E., yanında bulunan tabancayla Türe'ye ateş etti.

İŞ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Diz ve kasık bölgesinden yaralanan Türe, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Türe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.E.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır