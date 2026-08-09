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Mesajlaşmayla başlayan husumet kanlı bitti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mesajlaşma nedeniyle aralarında husumet oluşan arkadaşını tüfekle bacağından yaralayıp motosikletle kaçan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Mesajlaşmayla başlayan husumet kanlı bitti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mesajlaşma nedeniyle aralarında husumet oluşan arkadaşını tüfekle bacağından yaralayıp motosikletle kaçan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Kaçış güzergahındaki 50 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin izini sürerek evine ulaştı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Bilgehan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yıldırım A. (18) ile arkadaşı Eren K. (19) arasında mesajlaşma sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iki arkadaş arasında husumet oluştu. Öfkelenen Yıldırım A., motosikletle Bilgehan Sokak’a geldi. Burada karşılaştığı Eren K.’ya tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu Eren K., sağ bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından şüpheli, geldiği plakasız motosikletle olay yerinden kaçtı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

50 KAMERA TEK TEK İNCELENDİ

Polis ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki 50 güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceledi. Adeta dedektif gibi yürütülen çalışmada şüphelinin izini süren ekipler, şahsın Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evini tespit etti. Düzenlenen operasyonla Yıldırım A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mesajlaşmayla başlayan husumet kanlı bitti 1

Mesajlaşmayla başlayan husumet kanlı bitti 2

Mesajlaşmayla başlayan husumet kanlı bitti 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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