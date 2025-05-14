Meslek liselilerden "Bilim Fuarı" için 19 farklı proje

Bilim fuarının açılışına Belediye Başkanı Erkan Kara’nın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Ali Daşman, kurum müdürleri ve öğrenciler katılım sağladı. Bilim fuarında öğretmen ve öğrenciler hazırladıkları 19 projeyi stantlarda sergiledi.

HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK ÇOK SAYIDA PROJE

Belediye Başkanı Erkan Kara ve beraberindeki heyet öğrencilerin stantlarını ziyaret ederek öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceledi. Öğrenciler eğlenceli matematik, tarih, su taşkınları, dilimize takılan değerler, sürdürülebilir temizlik ürünleri üretimi ve çevresel faydaları, engelli bireyler için engelleri aşan lavabo, kavşak ve trafik ışıklarında hızdan kaynaklı yaşanan kazaların azaltılmasını hız azaltma sinyalizasyonu, harflerle şifreleme gibi hazırladıkları çalışmaları katılımcılara sundu.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır