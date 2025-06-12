HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Meta’dan yeni yapay zeka video aracı! Arka plan değiştirilebiliyor, kıyafetlerde değişiklikler yapılabiliyor

Meta, yeni yapay zekâ destekli video düzenleme özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde kısa videolar, kıyafet değişikliği yapabilen ve bulunulan yeri değiştirebilen ön tanımlı AI komutları ile düzenlenebiliyor. Özellik, dünyanın birçok ülkesinde kullanıma sunuldu.

Meta’dan yeni yapay zeka video aracı! Arka plan değiştirilebiliyor, kıyafetlerde değişiklikler yapılabiliyor
Enes Çırtlık

Yapay zeka konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Sosyal medya platformları da yapay zekayı platformlarına en uygun şekilde entegre edebilmek için yeni özellikler geliştiriliyor. Son olarak bu anlamda bir adım Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformların çatı şirketi Meta'dan geldi.

VİDEOLARI DÜZENLEMEK İÇİN 50'DEN FAZLA YAPAY ZEKA KOMUTU

Meta, yapay zeka destekli yeni video düzenleme araçlarını kullanıma sundu. The Verge'ün haberine göre bu araç, videoları düzenlemek için kullanılabilecek 50'den fazla ön tanımlı komut içeriyor. Bu komutlar sayesinde arka plan değiştirilebiliyor ve kıyafetlerde çeşitli değişiklikler yapılabiliyor.

Bu ön ayarlar, tıpkı Instagram'da filtre seçmek gibi çalışıyor. Örneğin, Meta AI ile bir görüntünün çölde çekilmiş gibi görünmesi sağlanabiliyor ya da videodaki kişi yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir smokin içinde gösterilebiliyor. Ancak bu araç, yalnızca videonun ilk 10 saniyesinde çalışıyor.

Yeni video düzenleme aracı şu anda ABD'de ve dünya genelinde bir düzineden fazla ülkede, Meta AI uygulamasında, Meta.AI web sitesinde ve Edits uygulamasında kullanıma sunulmuş durumda.

Unutmadan söyleyelim. Bu araç, yalnızca “sınırlı bir süreliğine” ücretsiz olarak sunuluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Malatya! Kendisini taciz eden adamı vurduYer: Malatya! Kendisini taciz eden adamı vurdu
Genel Müdürü Selim Terzi ve Vali Fidan bir araya geldiGenel Müdürü Selim Terzi ve Vali Fidan bir araya geldi

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Meta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de grevden sonra ses getirecek bir olay daha! 1000'den fazla çalışan işten çıkarılacak

İzmir'de grevden sonra ses getirecek bir olay daha! 1000'den fazla çalışan işten çıkarılacak

Otoyol kenarına götürdüğü iki kişiyi öldüresiye dövdü! 'Kurban olayım yapma' diye yalvardı

Otoyol kenarına götürdüğü iki kişiyi öldüresiye dövdü! 'Kurban olayım yapma' diye yalvardı

SON DAKİKA | Hindistan'da yolcu uçağı düştü! Bölgeden ilk görüntüler geldi: Uçakta 244 kişi vardı...

SON DAKİKA | Hindistan'da yolcu uçağı düştü! Bölgeden ilk görüntüler geldi: Uçakta 244 kişi vardı...

Memur ve emekli zamlı maaşları bekliyor! Masada 3 farklı rakam

Memur ve emekli zamlı maaşları bekliyor! Masada 3 farklı rakam

Arnavutköy'de suikast girişimi! Araca kurşun yağdırdılar

Arnavutköy'de suikast girişimi! Araca kurşun yağdırdılar

Dikkat çeken anket sonuçları: 4 büyükşehirde makas açılıyor! 'AK Parti'nin kalesi' o şehirde bile...

Dikkat çeken anket sonuçları: 4 büyükşehirde makas açılıyor! 'AK Parti'nin kalesi' o şehirde bile...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.