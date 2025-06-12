Meta’dan yeni yapay zeka video aracı! Arka plan değiştirilebiliyor, kıyafetlerde değişiklikler yapılabiliyor

Yapay zeka konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Sosyal medya platformları da yapay zekayı platformlarına en uygun şekilde entegre edebilmek için yeni özellikler geliştiriliyor. Son olarak bu anlamda bir adım Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformların çatı şirketi Meta'dan geldi.

VİDEOLARI DÜZENLEMEK İÇİN 50'DEN FAZLA YAPAY ZEKA KOMUTU

Meta, yapay zeka destekli yeni video düzenleme araçlarını kullanıma sundu. The Verge'ün haberine göre bu araç, videoları düzenlemek için kullanılabilecek 50'den fazla ön tanımlı komut içeriyor. Bu komutlar sayesinde arka plan değiştirilebiliyor ve kıyafetlerde çeşitli değişiklikler yapılabiliyor.

Bu ön ayarlar, tıpkı Instagram'da filtre seçmek gibi çalışıyor. Örneğin, Meta AI ile bir görüntünün çölde çekilmiş gibi görünmesi sağlanabiliyor ya da videodaki kişi yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir smokin içinde gösterilebiliyor. Ancak bu araç, yalnızca videonun ilk 10 saniyesinde çalışıyor.

Yeni video düzenleme aracı şu anda ABD'de ve dünya genelinde bir düzineden fazla ülkede, Meta AI uygulamasında, Meta.AI web sitesinde ve Edits uygulamasında kullanıma sunulmuş durumda.

Unutmadan söyleyelim. Bu araç, yalnızca “sınırlı bir süreliğine” ücretsiz olarak sunuluyor.