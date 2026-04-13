Meta, 'yapay zeka Mark Zuckerberg' geliştiriyor

İddiaya göre Meta, CEO'su Mark Zuckerberg'in çalışanlarla onun adına doğrudan etkileşime geçmesi için tasarlanmış bir yapay zeka versiyonunu geliştiriyor. Gelişmiş 3D modelleme teknolojisi kullanılarak oluşturulduğu söylenen bu dijital ikizin eğitim ve geliştirme sürecine Zuckerberg'in de katıldığı öne sürülen bilgiler arasında.

Enes Çırtlık

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, CEO'su Mark Zuckerberg'in, onun adına çalışanlarla doğrudan etkileşime geçmek üzere tasarlanmış, fotogerçekçi bir yapay zeka versiyonunu geliştirdiği iddia edildi.

Projeye aşina kaynaklara atıfta bulunan Financial Times'ın haberine göre, yapay zeka destekli bu dijital karakter, gerçek zamanlı etkileşim yeteneğine sahip gelişmiş 3D modelleme teknolojisi kullanılarak geliştiriliyor.

EĞİTİM SÜRECİNE ZUCKERBERG DE KATILIYOR

Zuckerberg'in bizzat kendisinin, kişisel tavırları, iletişim tarzı ve halka açık açıklamaları üzerinden modellenen yapay zeka avatarını eğitme ve iyileştirme süreçlerine aktif olarak katıldığı söyleniyor.

Yapay zeka ayrıca, Meta'nın daha geniş kapsamlı iş ve teknoloji stratejileri hakkındaki mevcut düşünceleri üzerinde de eğitiliyor. Bu sayede avatarın, CEO'nun doğrudan katılımını gerektirmeden çalışanlara geri bildirim ve rehberlik sunmasına olanak tanınması hedefleniyor.

İddiaya göre, bu girişim, Meta'nın üretken yapay zeka ve sürükleyici dijital deneyimlere yönelik daha büyük hamlesinin bir parçasını oluşturuyor. Şirket, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak etkileşime girebileceği gerçekçi, yapay zeka odaklı karakterler yaratmaya büyük yatırımlar yapıyor ve söylendiği kadarıyla Zuckerberg'in dijital ikizi artık bu çaba içinde öncelik haline gelmiş durumda.

Anahtar Kelimeler:
Mark Zuckerberg yapay zeka Meta
