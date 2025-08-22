Meteoroloji açıkladı: İki gün kavrulacağız! Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar bugün de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün beklenen yüksek sıcaklıklar cumartesi gününden itibaren azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün bazı merkezlerde hava sıcaklıklarının şöyle olması bekleniyor:

Balıkesir 39 derece

İstanbul 32 derece

Denizli 39 derece

İzmir 37 derece

Adana 37 derece

Ankara 34 derece

Zonguldak 29 derece

Trabzon 29 derece

Erzurum 30 derece

Diyarbakır 40 derece

Gaziantep 40 derece