Meteoroloji açıkladı: İki gün kavrulacağız! Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar bugün de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Bugün beklenen yüksek sıcaklıklar cumartesi gününden itibaren azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bugün bazı merkezlerde hava sıcaklıklarının şöyle olması bekleniyor:
Balıkesir 39 derece
İstanbul 32 derece
Denizli 39 derece
İzmir 37 derece
Adana 37 derece
Ankara 34 derece
Zonguldak 29 derece
Trabzon 29 derece
Erzurum 30 derece
Diyarbakır 40 derece
Gaziantep 40 derece
Okuyucu Yorumları 0 yorum