Meteoroloji Bayburt'ta çığ ve don riskine karşı uyardı

Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu hatırlatan meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Konuyla alakalı Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. Öte yandan, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilerek, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

(İHA)