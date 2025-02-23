Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul'da bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak? Orta ve Doğu Karadeniz'de tipi bekleniyor

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası, yurdun birçok bölgesinde etkisini gösteriyor. Çarşamba günü İstanbul'da başlayan kar yağışları beş gündür devam ediyor. Yağışlar bugün de bazı bölgelerde aralıklarla sürüyor.

İSTANBUL DÜN GECE DONDU

Öte yandan dün İstanbul'da son zamanların en soğuk gecesi yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, kentte hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.

KAR İSTANBUL'U NE ZAMAN TERK EDECEK?

Bugün de aralıklarla yağması beklenen yağışların haftanın ilk günüyle birlikte İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. Öte yandan bugün Meteoroloji tarafından İstanbul için verilen sarı kodlu uyarı şu an için yarın da geçerliliği koruyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli kıyıları ile Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI VERİLDİ

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi de bulunuyor.

TİPİYE KARŞI VATANDAŞLAR UYARILDI

Kar yağışının Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. Rüzgarın da Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması istendi.

23 ŞUBAT SARI VE TURUNCU KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Artvin, Bartın, Zonguldak, Düzce, Kastamonu, Rize ve Sinop için turuncu kodlu uyarı verildi. Giresun, İstanbul, Ordu, Samsun ve Trabzon için ise sarı kodlu uyarı verildi.

24 ŞUBAT SARI VE TURUNCU KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Artin ve Rize turuncu kod ile uyarılırken; Giresun, Kastamonu, Sinop, İstanbul, Ordu, Samsun ve Trabzon'a sarı kodlu uyarı verildi.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.