Meteoroloji'den 36 ilde 'sarı kodlu' alarm! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun,Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Burdur, Isparta, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yapılan 36 il arasında, Adana, Ağrı, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Burdur, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan ve Osmaniye yer alıyor.
