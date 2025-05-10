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Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 23 kent için sarı kodlu alarm! 10-14 Mayıs haritalı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını yayımladı. 23 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hafta sonu planı yapanlar kuvvetli fırtına ve sağanak yağış ile karşılaşabilir. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 23 kent için sarı kodlu alarm! 10-14 Mayıs haritalı hava durumu

Meteoroloji'den uayrılar peş peşe yapıldı. Sıcaklıklar özellikle yurdun kuzeybatı kesimlerinde azalırken, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ilde sağanak yağış etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van’ın doğusu, Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

23 KENT İÇİN SARI KODLU ALARM!

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Yağışların; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ile Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz 'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

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Rüzgarın; Marmara’da kuzey yönlerden, İç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), iç Anadolu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

10-11-12-13-14 MAYIS HARİTALI HAVA DURUMU

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

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