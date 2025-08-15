HABER

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm: 70 km hızla esecek! Bugün hava nasıl olacak? 15-19 Ağustos haritalı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ağustos hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji, İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte 15, 16, 17, 18,19 Ağustos haritalı hava durumu...

Yaz mevsiminin sonuna doğru yaklaşılırken hava durumu için dikkat çeken uyarılar yapıldı. Aşırı sıcakların bunalttığı son günlerde rüzgar da etkisini göstererek bir nebze de olsa ferahlatıyor. 5 günlük haritalı hava durumu raporunu açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 kentte sarı kodlu uyarıda bulundu.

13 KENTTE 'SARI' ALARM

Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 kentte sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarıda bulunulan Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

15 AĞUSTOS HAVA DURUMU

16 AĞUSTOS HAVA DURUMU

17 AĞUSTOS HAVA DURUMU

18 AĞUSTOS HAVA DURUMU

19 AĞUSTOS HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

