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Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Bu geceye dikkat: Şiddetli kar yağışı ve soğuk...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.02.2025 08:45
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Sibirya'dan gelen soğuk ve yağışlı hava yurtta üç gündür etkisini hissettiriyor. Türkiye'nin birçok noktasında kar yağışları etkisini arttırırken İstanbul için de şiddetli kar yağışı uyarısı geldi. Megakentin çoğu ilçesinde gece boyu kar yağışı devam ederken uzmanlar bu geceye dikkat çekti. Meteoroloji ve AKOM ise ısrarla bugüne işaret ediyor. MGM'den 13 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı verilirken İstanbul'da havanın bu gece eksi 5 dereceye düşmesi ve tipinin etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Bu geceye dikkat: Şiddetli kar yağışı ve soğuk...

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava günlerdir devam ediyor. İstanbul'da çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı geçtiğimiz gece de şehir genelinde etkisini hissettirdi. Meteoroloji ve AKOM ise bugüne yönelik uyarılarının şiddetini arttırdı. 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji, İstanbul için ise bu geceye dikkat çekti. İşte İstanbul'da ve yurtta hava!

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KAR KÜREME ARACI DEVRİLDİ

Beylikdüzü'nde yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden kar küreme aracı yan devrildi. Aracın şoförü hastaneye kaldırıldı.

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İSTANBUL BU GECE DONACAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre öğleden sonra tipinin etkili olması bekleniyor.

Bu gece hissedilen hava sıcaklığının eksi 5'leri göreceği belirtiliyor.

İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, milyonların merakla beklediği "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna yanıt verdi. Vali Gül, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini söyledi.

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Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"

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METEOROLOJİ UYARININ ŞİDDETİNİ YÜKSELTTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İSTANBUL DAHİL 13 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI!

Meteoroloj GM, soğuk ve karın şiddetle etkili olacağı iller için ayrıca not düştü. 13 il için renk kodaları ile uyarı geçen Meteoroloji Sinop'tan İstanbul'a kadar uzanan hattaki 8 il için turuncu kodla şiddetli kar uyarısı yaptı. İstanbul dahil olmak üzere ise 5 ile satı kodlu uyarı geçildi.

Meteorolojinin uyarı notları ve o iller şu şekilde:

Sarı kod ile uyarı alan iller: Balıkesir, Bolu, Bursa, İstanbul ve Karabük.

Turuncu kod ile uyarı alan iller: Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce.

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İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 40 CM’Yİ BULABİLİR

Cuma günü günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm

E-5 ile TEM arasında 10-30 cm

TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm

Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

TAKSİM'DE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

İstanbul'da 3 gündür devam eden kar yağışı gece etkisini artırdı. Kar yağışı yüzünden sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar karın tadını çıkarttı. Bazı vatandaşlar sokakta halay çekerek kar yağışını kutlarken bazı vatandaşlar kar tutan sokaklarda kayak keyfi yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul AKOM kar
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