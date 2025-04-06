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Meteoroloji'den İstanbul ve 6 il için yeni alarm! Sağanak ve kar uyarısı yapıldı... Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir uyarı daha yayınladı. Meteoroloji'den yapılan son uyarıda İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Öte yandan; Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Bursa ve Aydın için de sağanak yağış uyarısı verildi. Öte yandan hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşeceği Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji'den İstanbul ve 6 il için yeni alarm! Sağanak ve kar uyarısı yapıldı... Çok kuvvetli geliyor
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de vatandaşlar yaz mevsimine hazırlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ciddi uyarılar geldi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale'de, yarın sabah ilk saatlerden itibaren ise İstanbul, Balıkesir, İzmir, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın batıs

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YAŞANBİLECEK OLAN OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI YAPILDI

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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TRAKYA'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Öte yandan bugün Trakya'da yağmur ve sağanak şeklinde görülen yağışların, gece saatlerinden sonra soğumayla birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

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DON VE TİPİ UYARISI

Kar yağışlarının, 200-300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşeceğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.

BATIDA HAFTA SONUNA KADAR SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek yurtta, sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer bölgelerde ise 8-10 derece altına inecek. Yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava batıda hafta sonuna kadar, diğer bölgelerde ise gelecek hafta başına kadar etkisini gösterecek.

ANKARA EKSİ DERECEYİ GÖRECEK, İSTANBUL 2 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Ayrıca Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor. En düşük sıcaklığın Ankara'da sıfırın altında 2, İstanbul'da 2, İzmir'de 5, Konya'da sıfırın altında 2, Antalya'da 8, Bolu'da sıfırın altında 2, Samsun'da 4, Trabzon'da 3, Erzurum'da sıfırın altında 6, Malatya'da sıfırın altında 1 ve Diyarbakır'da 3 derece olması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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